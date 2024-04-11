Отказавшегося подарить военкомату пикапы футболиста забрали в ВСУ

Фото: IStock/Dziurek
Бывший полузащитник украинского футбольного клуба «Ингулец» Николай Стеценко, который отказался подарить военкомату пикапы, попал в ВСУ, передает «Украинский футбол».
Как рассказал Стеценко, представители «Реал Фармы» хотели ему помочь и убедить военкомат, что он принесёт больше пользы, играя в футбол, нежели на фронте.
По словам футболиста, ему нужно было купить и передать четыре пикапа для военкомата. Сумма оказалась для него неподъемной. При этом действующий контракт с «Реал Фармой» не помог Стеценко избежать армии.
Минспорта Украины включило в список освобожденных от мобилизации футболистов киевского «Динамо», «Шахтера», «Кривбасса», «Оболони» и «Днепра-1» в конце марта.
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«Но военком Малиновского военкомата Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие», — сказал Стеценко.
По словам футболиста, ему нужно было купить и передать четыре пикапа для военкомата. Сумма оказалась для него неподъемной. При этом действующий контракт с «Реал Фармой» не помог Стеценко избежать армии.
Минспорта Украины включило в список освобожденных от мобилизации футболистов киевского «Динамо», «Шахтера», «Кривбасса», «Оболони» и «Днепра-1» в конце марта.
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Алёна Самарева