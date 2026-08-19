Открыта регистрация на Всероссийский патриотический форум в Москве
С 8 по 11 декабря 2026 года в Национальном центре «Россия» пройдёт Всероссийский патриотический форум.
Мероприятие организует Федеральный центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
В Год единства народов России форум соберёт более четырёх тысяч участников. Площадка объединит представителей патриотических организаций, общественных лидеров, педагогов, военных инструкторов, наставников и активную молодёжь из разных регионов страны и из-за рубежа.
В программе — диалоги с участниками специальной военной операции, обмен профессиональным опытом и обсуждение вопросов гражданской идентичности. Регистрация на форум открыта на платформе «Молодёжь России» до 6 октября 2026 года. Подать заявку можно по ссылке.
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