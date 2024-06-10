Открытие нового фронта в Сумской области: что известно на данный момент

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Армия России открыла новый участок фронта в Сумской области Украины, освободив там село Рыжевка. Подобные действия ВС РФ являются началом новой наступательной операции для создания санитарной зоны. Так считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук, его слова передаёт Инфо24.
9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что российские войска освободили село Рыжевка недалеко от границы Сумской и Курской областей. Уже сегодня, 10 июня, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов подтвердил данную информацию и уточнил, что в результате спланированных наступательных действий ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить.
Он выразил уверенность в том, что санитарная зона должна располагаться в Харьковской, Черниговской и Сумской областях Украины. По мнению эксперта, такую задачу удастся реализовать путём открытия новых фронтов и постепенного продвижения ВС РФ в зоне СВО.
Матвийчук также добавил, что России необходимо защитить Курскую, Белгородскую и Брянскую области от украинских обстрелов. Ввиду этого можно ожидать здесь начала серьёзных боевых действий, в том числе и наступательных, заключил полковник в отставке.
Однако Владимир Зеленский отказывается признавать потерю Рыжевки и заявил, что ВСУ полностью контролируют ситуацию в Сумской области.
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«Это продолжение создания буферной зоны, которое включает в себя наступательные действия, чем дальше мы отодвинем войска Украины от нашей границы, тем будет безопаснее жизнь на этих территориях», — пояснил Матвийчук.
Он выразил уверенность в том, что санитарная зона должна располагаться в Харьковской, Черниговской и Сумской областях Украины. По мнению эксперта, такую задачу удастся реализовать путём открытия новых фронтов и постепенного продвижения ВС РФ в зоне СВО.
Матвийчук также добавил, что России необходимо защитить Курскую, Белгородскую и Брянскую области от украинских обстрелов. Ввиду этого можно ожидать здесь начала серьёзных боевых действий, в том числе и наступательных, заключил полковник в отставке.
Однако Владимир Зеленский отказывается признавать потерю Рыжевки и заявил, что ВСУ полностью контролируют ситуацию в Сумской области.
«Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет», — сообщил глава Украины.
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Элина Позднякова