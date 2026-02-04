«Откровенно врут»: зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия
Дудаков: Зеленский манипулирует для перетягивания США на сторону Киева
Владимир Зеленский готов задействовать любые способы и информационные приёмы, чтобы склонить США на сторону Киева.
Такое мнение NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков. Он заявил, что обвинения Украины в якобы нарушении Россией энергетического перемирия являются элементом психологического давления.
«Они откровенно врут о том, что Россия якобы нарушала энергетическое перемирие, хотя в течение недели мы не наносили удары по энергообъектам. Они пытаются перетянуть на свою сторону американскую делегацию в преддверии переговоров в Абу-Даби. Не думаю, что это у них получится. США признали нашу правоту», — сказал собеседник.
Политолог добавил, что, по его оценке, текущая динамика складывается в пользу России, и Украине трудно с этим смириться, из‑за чего Киев прибегает к отчаянным манипуляциям. Также он допустил, что в Вашингтоне могут воспринимать украинскую сторону как недоговороспособную.