«Отношение скверное»: Эксперт раскрыл перспективы визита Зеленского к Трампу

23 ноября 2025, 21:30

Политолог Дудаков: визит Зеленского в США маловероятен

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что визит Владимира Зеленского к Дональду Трампу маловероятен.





В беседе с «NEWS.ru» Дудаков отметил, что администрация США не готова принимать украинского лидера. Это происходит на фоне ухода с поста спецпосланника по Украине Кита Келлога, который поддерживал Киев.



Эксперт сообщил, что на следующей неделе делегация европейских политиков может посетить Белый дом. Они могут попытаться скорректировать мирный план Трампа до истечения его дедлайна для Украины или затянуть переговоры.

«Я не думаю, что мы увидим в ближайшее время визит Зеленского в США, учитывая, что отношение к нему сейчас у Трампа и его команды скверное», — подчеркнул политолог.