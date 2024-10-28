Вражеский коптер атаковал машину под Курском, есть погибшие

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В Курской области коптер Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль, погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Курской области Алексей Смирнов.
«Сегодня утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства», — написал он.
По его словам, в автомобиле находились двое молодых людей, которые от полученных травм скончались на месте. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины бросили позиции у Часова Яра после ударов беспилотников бригады «Север-V». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова