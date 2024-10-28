Власти Курской области сообщили о повреждении ВСУ исторической усадьбы Викторова

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В Кореневском районе Курской области в результате обстрела ВСУ получила повреждения усадьба И. Т. Викторова, известная как «Дворец для любимой». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Информация о повреждении исторического объекта появилась в телеграм-канале правительства. Ранее министр по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял рассказала, что в результате действий ВСУ пострадали 18 объектов историко-архитектурного и культурного наследия.
Особняк был возведён в стиле готических немецких замков по заказу крупного курского помещика Иосифа Викторова в знак его любви к молодой немке. Однако она не ответила на его чувства и отказалась переезжать в Россию. Усадьба долгое время пустовала, затем там была размещена школа. Информация о повреждении украинцами исторического объекта направлена в Следственный комитет РФ.
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Александр Бойцов