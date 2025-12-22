Отправка европейских войск на Украину может привести к распаду Евросоюза
Отправка европейских войск на Украину может привести к распаду Евросоюза. Такое мнение высказал директор Института нового общества Василий Колташов, комментируя заявления генсека НАТО Марка Рютте.
В беседе с «Татар-информ» эксперт отметил, что главная проблема заключается в самой природе ЕС. Евросоюз не является единым государством с жесткой вертикалью власти, а представляет собой союз стран, из которого относительно легко выйти. Если европейские армии будут направлены на Украину, это может спровоцировать резкое общественное недовольство внутри отдельных стран и запустить процесс выхода участников из объединения.
Колташов считает, что в случае военного участия Европы «двери начнут хлопаться», а Брюссель потеряет поддержку. При этом речь идет не о Бельгии, а о европейской бюрократии, которую эксперт называет главным источником антироссийского курса. Массовое недовольство граждан, по его мнению, станет критическим фактором для устойчивости ЕС.
В качестве примера он привел гипотетическую ситуацию с Францией. Если страна отправит на Украину 10 тысяч военных и понесет серьезные потери, внутри общества быстро возникнут не антироссийские, а антиукраинские настроения. Люди начнут задаваться вопросом, зачем участвовать в чужом конфликте, когда хватает внутренних проблем. В итоге Колташов полагает, что западные политики вряд ли решатся на такой шаг.
