Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожено несколько вражеских БПЛА
В Воронежской области средства ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников. Об этом сообщает глава региона Александр Гусев.
Режим опасности атаки беспилотников был введен в ночь на 15 июля. На данный момент она сохраняется.
«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — пишет Гусев в своем telegram-канале.
В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ранее сообщалось о взрывах в городе Елец Липецкой области. Предварительно, средства ПВО ликвидируют вражеские беспилотники.