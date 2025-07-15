Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожено несколько вражеских БПЛА

15 июля 2025, 05:28

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Воронежской области средства ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников. Об этом сообщает глава региона Александр Гусев.





Режим опасности атаки беспилотников был введен в ночь на 15 июля. На данный момент она сохраняется.





«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — пишет Гусев в своем telegram-канале.