Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожено несколько вражеских БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Воронежской области средства ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников. Об этом сообщает глава региона Александр Гусев.



Режим опасности атаки беспилотников был введен в ночь на 15 июля. На данный момент она сохраняется.

«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — пишет Гусев в своем telegram-канале.

В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось о взрывах в городе Елец Липецкой области. Предварительно, средства ПВО ликвидируют вражеские беспилотники.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0