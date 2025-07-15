Ударивший по детскому саду в Воронеже дрон ВСУ был начинён поражающими элементами
Украинский беспилотник, ударивший по детскому саду в Воронеже, был начинён поражающими элементами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По последним данным, во время атаки ВСУ на Воронеж пострадали 20 человек. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, среди пострадавших есть один несовершеннолетний.
Ранее в этот день мэр города Сергей Петрин в своём Telegram-канале сообщил, что в результате ночной атаки дронов пострадало здание детского сада. Детей временно переведут в другие учреждения.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 12 беспилотников самолётного типа в Воронежской области. По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате падения одного из дронов пострадали 16 человек. Также повреждения получили несколько квартир в многоэтажках Воронежа, частные дома, торговые объекты и автомобили.
Управы районов начнут осмотр повреждённых объектов после завершения работы правоохранительных органов.
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