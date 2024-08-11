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Отражение атак ВСУ в Курской области и бои в центре Нью-Йорка: последние новости СВО

Смирнов: украинская ДРГ попыталась зайти на территорию Беловского района
11 августа 2024, 11:55
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России продолжает отражать атаку ВСУ в Курской области, где обстановка начала стабилизироваться после прибытия мощных резервов, при этом продвижение российских бойцов продолжается на Покровском и Торецком направлениях.
Последние новости с полей спецоперации, а также из Курской области на утро 11 августа приводит редакция «Радио 1».

Курская область




По утренним данным, никаких ночных глубоких прорывов у ВСУ в Курской области не было, об этом пишет Telegram-канал «Два майора». Противник провел разведку боем от границы в направлении слободы Белой, но никаких прорывов там не было.

Вечером в субботу появились сообщения о том, что ВСУ прорвались в Белую, разбили местную больницу, а стрельба была якобы слышна даже в Обояни. Однако позже стало известно, что все эти сообщения были фейковыми и рассчитаны вызвать панику среди местного населения.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов прокомментировал ситуацию.

«Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать. На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу», — прокомментировал ситуацию Смирнов.

Тем временем из-за отсутствия логистики противник вынужден бросать технику, у которой заканчивается топливо, и продолжать движение на ногах. Также по квадратам, где находятся боевики, плотно работает наша авиация.

Поступает информация, что противник попытался малыми группами зайти в Колотиловку и село Безымено, однако после завязавшегося боя враг был вынужден отойти. Оба населенных пункта находятся в непосредственной близости от государственной границы.

При этом военкор Юрий Котенок сообщил, что в Суджанском районе Курской области деблокирована группа российских пограничников, которые трое суток сражались в полном окружении. Также он добавил, что противник не оставляет попыток вновь завладеть Мартыновкой, откуда был выбит накануне.

Редакция «Радио 1» призывает доверять только официальным источникам информации.

Покровское направление


Здесь российская армия не сбавляет обороты и продвигается в районе Ивановки по направлению к Гродовке. По последним данным, боевики ВСУ уже были вынуждены покинуть свои позиции на окраине Гродовки.

Кроме того, российские бойцы имеют успехи в полях к югу от Воздвиженки и северо-восточнее Сергеевки. При этом ВС РФ уже подошли к Лисичному и Свиридоновке, где у противника нет сильной обороны. Также идет зачистка Желанного.

Торецкое направление


Здесь идут бои в центре Нью-Йорка. Наши бойцы расширили зону контроля на расстояние до полукилометра. Юго-западнее российские силы продвинулись к Пантелеймоновке, также есть локальные успехи в Дружбе.

Кураховское направление


Бойцы российской армии зачистили промзону и оформили окончательное освобождение Невельского, сообщает военкор Евгений Лисицын. Однако в Красногоровке нашим пока не удается полностью выжать противника и занять город. При этом 95% территории Красногоровки контролируется ВС РФ.

Харьковское направление


В Волчанске наши войска постепенно улучшают тактическое положение, однако о серьезном переломе пока речи нет.

Накануне вечером украинский военный ресурс сообщил, что армия России начала операцию по окружению ВСУ в Харьковской области.

«Русские пытаются оцепить позиции ВСУ возле Стельмаховки и Песчаного. Севернее последнего населенного пункта противник попытается после окружения выйти на высоты севернее, что даст им новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку», — написал DS вечером в субботу.

Купянское направление


Российская армия продвинулась в районах Стельмаховки и Песчаного в направлении реки Оскол. Судя по всему, наши бойцы стремятся окружить группировки ВСУ, удерживающие позиции в районе этих населенных пунктов. По данным на утро 11 августа, севернее Песчаного ВС РФ продвинулись и заняли участок шириной до 4.6 км на глубину до 2.72 км. Севернее расположена господствующая высота, на которую и нацелены российские войска.

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#всу
#вс рф
Спецназ Росгвардии ударил дронами по танку и броневикам ВСУ в Курской области
11 августа 2024, 11:38

Фото: iStock/???? ??????

Спецназовцы Росгвардии с помощью ударных дронов поразили украинский танк Т-72 и два бронеавтомобиля ВСУ «Козак» в Курской области. Об этом сообщили в ведомстве.
Согласно информации источника, также были ликвидированы двенадцать украинских боевиков. Уточняется, что удары наносили сотрудники СОБР «Кмет» в Суджанском районе.

В лесополосе бойцы Росгвардии нашли оборудованные позиции солдат ВСУ, где расчётом беспилотного летательного аппарата «было уничтожено ещё до двух десятков боевиков», добавили в ведомстве.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#солдаты
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#всу
#вс рф
#спецоперация
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Украинская ДРГ попыталась зайти на территорию Беловского района Курской области
11 августа 2024, 11:33

Фото: istockphoto/N-sky

Заход украинских диверсантов в Беловский район Курской области зафиксировали в минувшую субботу, 10 августа. По сообщению врио главы региона Алексея Смирнова, «нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать». Чиновник уточнил, что постоянно контактирует с представителями Минобороны России и силовиками.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ продемонстрировало кадры с уничтожением украинского беспилотника «Баба-Яга» при помощи FPV-дрона в Курской области.

Украинские радикалы регулярно атакуют приграничные территории РФ. Сейчас ведутся ожесточенные бои после попытки боевиков ВСУ прорвать оборону под Курском. По мнению аналитиков, своими действиями Киев лишь убедит Москву в том, что с ним нельзя вести переговоры.

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#война
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#всу
#вс рф
#новости
#курская область
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Минобороны РФ показало кадры уничтожения БПЛА «Баба-Яга» ВСУ под Курском
11 августа 2024, 11:18

Фото: istockphoto/vadimrysev

Кадры с уничтожением беспилотника «Баба-Яга» боевиков ВСУ под Курском показало Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что украинскую технику обезвредил оператор FPV-дрона.
На записи можно увидеть, как дрон РФ обезвреживает беспилотник врага, настигая его сзади.
Ранее сообщалось, что Росгвардейцы ликвидировали танк Т-72, а также бронеавтомобили и до 32 единиц живой силы ВСУ в районе Суджи под Курском.

Боевики ВСУ решили прорвать оборону в приграничье Курской области 6 августа. Противнику дали отпор ВС РФ, включая солдат-срочников, погранслужба ФСБ и Росгвардия. Власти контролируют ситуацию, размещают людей в пунктах временного размещения. Кроме того, всю необходимую помощь людям оказывают волонтеры.

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На Украине сообщили о ночных поджогах машин военных в Днепре и Одессе
«Страна.ua»: ночью произошли поджоги машин военных в Днепре и Одессе
11 августа 2024, 10:54

Фото: iStock/MukundaDe

Автомобили украинских солдат подожгли в Днепре и Одессе прошлой ночью. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Согласно информации источника, один из автомобилей был припаркован в районе одного из ЖК по улице Кобзаря. Спустя некоторое время издание опубликовало кадры поджога авто в Одессе.

В настоящее время подробности инцидента не уточняются.

Ранее сообщалось, что еще одна волна поджогов релейных шкафов и автомобилей военных прокатилась по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в последнее время украинцы стали часто поджигать машины, принадлежащие военнослужащим ВСУ. Люди принимают их за автомобили ТЦК.

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Пленные солдаты ВСУ рассказали о главной цели прорыва в Курской области
11 августа 2024, 10:05

Фото: iStock/Alex Kochev

Основной целью ВСУ во время атаки Курской области являлась атомная электростанция в Курчатове. Об этом сообщил экс-спецназовец Александр Арутюнов, передает mk.ru.
Арутюнов отметил, что газораспределительный узел «Суджа», который украинские боевики пытались атаковать, мог быть ближайшей целью, за которой следовала и Курская АЭС. Однако, по его словам, он не видит реальной угрозы Курчатову.

Чтобы захватить Курчатов ВСУ должны обладать совершенно другими ресурсами, наличие которых под большим вопросом, заключил бывший спецназовец.

Ранее пленный военнослужащий 65-й механизированной бригады ВСУ сержант Василий Жидан заявил, что в рядах украинских войск сложилась печальная ситуация из-за отсутствия живой силы, боеприпасов и падения морального духа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#спецоперация
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Над Курской областью силы ПВО уничтожили 14 дронов и 4 ракеты «Точка-У»
11 августа 2024, 09:45

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Минувшей ночью ВСУ атаковали российские территории с использованием БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Система ПВО сбила также четыре ракеты ВСУ «Точка-У» над Курской областью.

Кроме того, были осуществлены массированные атаки с использованием дронов самолетного типа на Воронежскую и Белгородскую область.

В связи с усилившимися атаками на российское приграничье было принято решение о введении режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях.

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#всу
#ракеты
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#танк
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Боеприпас «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в курском приграничье
МО РФ: барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в курском приграничье
11 августа 2024, 09:31

Фото: iStock/dr_evil

Барражирующий боеприпас «Ланцет» ВС России уничтожил украинский танк Т-80 в приграничном районе Курской области. Об этом заявили в Минобороны России.
Уточняется, что в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк противника был полностью ликвидирован. В российском оборонном ведомстве пояснили, что кадры объективного контроля, которые были получены в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении вражеской боевой машины.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#кадры
#всу
#солдат
#танк
#вс рф
#спецоперация
#минобороны рф
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Стало известно, прорвали ли ВСУ оборону в слободе Белая Курской области на самом деле
РИА Новости: ситуация в слободе Белая в Курской области спокойная
11 августа 2024, 09:28

Фото: iStock/Anna_Anikina

Ситуация в слободе Белая Беловского района в Курской области спокойная, боевые действия не ведутся, об этом сообщает корреспондент издания РИА Новости.
Прежде в Сети появилась информация о том, что ВСУ якобы прорвали оборону ВС РФ и зашли в населённый пункт.

По словам журналиста, в окрестностях слободы не слышно звуков стрельбы и присутствия противника не зафиксировано.

«Я специально проехал по окружной дороге. Нет противника, боев нет, никакая Обоянь стрельбу не слышит. Пока я сюда ехал и правда в небе что-то сбили, но скорее всего это был БПЛА», — оценил обстановку корреспондент.

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#всу
#вс рф
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Пленный солдат рассказал о нехватке бойцов и боеприпасов у ВСУ
Пленный боец ВСУ Жидан рассказал о нехватке солдат и боеприпасов у ВСУ
11 августа 2024, 09:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный военнослужащий 65-й механизированной бригады ВСУ сержант Василий Жидан заявил, что в украинских войсках сложилась плачевная ситуация из-за отсутствия живой силы, боеприпасов, а также падения морального духа среди бойцов. Об этом пишет ТАСС.
Жидан отметил, что украинцы уже давно не хотят воевать. По его словам, в СМИ пишут о том, что ВСУ идут вперед, однако «они идут не вперед, а в одну сторону и все».

Уточняется, что солдат украинской армии попал в плен к российским военным в ходе боевых действий на территории Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» захватили в плен несколько солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в ходе боев на территории ЛНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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