Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Армия России продолжает отражать атаку ВСУ в Курской области, где обстановка начала стабилизироваться после прибытия мощных резервов, при этом продвижение российских бойцов продолжается на Покровском и Торецком направлениях.
Последние новости с полей спецоперации, а также из Курской области на утро 11 августа приводит редакция «Радио 1».
По утренним данным, никаких ночных глубоких прорывов у ВСУ в Курской области не было, об этом пишет Telegram-канал «Два майора». Противник провел разведку боем от границы в направлении слободы Белой, но никаких прорывов там не было.
Вечером в субботу появились сообщения о том, что ВСУ прорвались в Белую, разбили местную больницу, а стрельба была якобы слышна даже в Обояни. Однако позже стало известно, что все эти сообщения были фейковыми и рассчитаны вызвать панику среди местного населения.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов прокомментировал ситуацию.
Тем временем из-за отсутствия логистики противник вынужден бросать технику, у которой заканчивается топливо, и продолжать движение на ногах. Также по квадратам, где находятся боевики, плотно работает наша авиация.
Поступает информация, что противник попытался малыми группами зайти в Колотиловку и село Безымено, однако после завязавшегося боя враг был вынужден отойти. Оба населенных пункта находятся в непосредственной близости от государственной границы.
При этом военкор Юрий Котенок сообщил, что в Суджанском районе Курской области деблокирована группа российских пограничников, которые трое суток сражались в полном окружении. Также он добавил, что противник не оставляет попыток вновь завладеть Мартыновкой, откуда был выбит накануне.
Редакция «Радио 1» призывает доверять только официальным источникам информации.
Здесь российская армия не сбавляет обороты и продвигается в районе Ивановки по направлению к Гродовке. По последним данным, боевики ВСУ уже были вынуждены покинуть свои позиции на окраине Гродовки.
Кроме того, российские бойцы имеют успехи в полях к югу от Воздвиженки и северо-восточнее Сергеевки. При этом ВС РФ уже подошли к Лисичному и Свиридоновке, где у противника нет сильной обороны. Также идет зачистка Желанного.
Здесь идут бои в центре Нью-Йорка. Наши бойцы расширили зону контроля на расстояние до полукилометра. Юго-западнее российские силы продвинулись к Пантелеймоновке, также есть локальные успехи в Дружбе.
Бойцы российской армии зачистили промзону и оформили окончательное освобождение Невельского, сообщает военкор Евгений Лисицын. Однако в Красногоровке нашим пока не удается полностью выжать противника и занять город. При этом 95% территории Красногоровки контролируется ВС РФ.
В Волчанске наши войска постепенно улучшают тактическое положение, однако о серьезном переломе пока речи нет.
Накануне вечером украинский военный ресурс сообщил, что армия России начала операцию по окружению ВСУ в Харьковской области.
Российская армия продвинулась в районах Стельмаховки и Песчаного в направлении реки Оскол. Судя по всему, наши бойцы стремятся окружить группировки ВСУ, удерживающие позиции в районе этих населенных пунктов. По данным на утро 11 августа, севернее Песчаного ВС РФ продвинулись и заняли участок шириной до 4.6 км на глубину до 2.72 км. Севернее расположена господствующая высота, на которую и нацелены российские войска.
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Курская область
По утренним данным, никаких ночных глубоких прорывов у ВСУ в Курской области не было, об этом пишет Telegram-канал «Два майора». Противник провел разведку боем от границы в направлении слободы Белой, но никаких прорывов там не было.
Вечером в субботу появились сообщения о том, что ВСУ прорвались в Белую, разбили местную больницу, а стрельба была якобы слышна даже в Обояни. Однако позже стало известно, что все эти сообщения были фейковыми и рассчитаны вызвать панику среди местного населения.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов прокомментировал ситуацию.
«Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать. На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу», — прокомментировал ситуацию Смирнов.
Тем временем из-за отсутствия логистики противник вынужден бросать технику, у которой заканчивается топливо, и продолжать движение на ногах. Также по квадратам, где находятся боевики, плотно работает наша авиация.
Поступает информация, что противник попытался малыми группами зайти в Колотиловку и село Безымено, однако после завязавшегося боя враг был вынужден отойти. Оба населенных пункта находятся в непосредственной близости от государственной границы.
При этом военкор Юрий Котенок сообщил, что в Суджанском районе Курской области деблокирована группа российских пограничников, которые трое суток сражались в полном окружении. Также он добавил, что противник не оставляет попыток вновь завладеть Мартыновкой, откуда был выбит накануне.
Редакция «Радио 1» призывает доверять только официальным источникам информации.
Покровское направление
Здесь российская армия не сбавляет обороты и продвигается в районе Ивановки по направлению к Гродовке. По последним данным, боевики ВСУ уже были вынуждены покинуть свои позиции на окраине Гродовки.
Кроме того, российские бойцы имеют успехи в полях к югу от Воздвиженки и северо-восточнее Сергеевки. При этом ВС РФ уже подошли к Лисичному и Свиридоновке, где у противника нет сильной обороны. Также идет зачистка Желанного.
Торецкое направление
Здесь идут бои в центре Нью-Йорка. Наши бойцы расширили зону контроля на расстояние до полукилометра. Юго-западнее российские силы продвинулись к Пантелеймоновке, также есть локальные успехи в Дружбе.
Кураховское направление
Бойцы российской армии зачистили промзону и оформили окончательное освобождение Невельского, сообщает военкор Евгений Лисицын. Однако в Красногоровке нашим пока не удается полностью выжать противника и занять город. При этом 95% территории Красногоровки контролируется ВС РФ.
Харьковское направление
В Волчанске наши войска постепенно улучшают тактическое положение, однако о серьезном переломе пока речи нет.
Накануне вечером украинский военный ресурс сообщил, что армия России начала операцию по окружению ВСУ в Харьковской области.
«Русские пытаются оцепить позиции ВСУ возле Стельмаховки и Песчаного. Севернее последнего населенного пункта противник попытается после окружения выйти на высоты севернее, что даст им новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку», — написал DS вечером в субботу.
Купянское направление
Российская армия продвинулась в районах Стельмаховки и Песчаного в направлении реки Оскол. Судя по всему, наши бойцы стремятся окружить группировки ВСУ, удерживающие позиции в районе этих населенных пунктов. По данным на утро 11 августа, севернее Песчаного ВС РФ продвинулись и заняли участок шириной до 4.6 км на глубину до 2.72 км. Севернее расположена господствующая высота, на которую и нацелены российские войска.
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Элина Позднякова