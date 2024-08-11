Украинская ДРГ попыталась зайти на территорию Беловского района Курской области

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Заход украинских диверсантов в Беловский район Курской области зафиксировали в минувшую субботу, 10 августа. По сообщению врио главы региона Алексея Смирнова, «нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать». Чиновник уточнил, что постоянно контактирует с представителями Минобороны России и силовиками.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ продемонстрировало кадры с уничтожением украинского беспилотника «Баба-Яга» при помощи FPV-дрона в Курской области.
Украинские радикалы регулярно атакуют приграничные территории РФ. Сейчас ведутся ожесточенные бои после попытки боевиков ВСУ прорвать оборону под Курском. По мнению аналитиков, своими действиями Киев лишь убедит Москву в том, что с ним нельзя вести переговоры.
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Никита Кротов