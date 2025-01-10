«Отрубили пальцы за отказ стрелять по русским»: как наказывают солдат ВСУ

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В поселке Махновка Курской области солдатам ВСУ отрезали пальцы за отказ стрелять в российских военных. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Украинские солдаты начали массово сдаваться бойцам 11-й бригады ВДВ, у части из сдавшихся отрублены пальцы командирами за отказ стрелять по российским бойцам», — говорится в сообщении военкоров.
Младший сержант ВСУ Алексей Бубенко во время допроса рассказал, что палец ему отрубил старший группы за отказ стрелять в российских военных. С этим же столкнулся его сослуживец. Он также остался без пальца после отказа выполнять приказ.
Тем временем российские военные продолжают зачищать Махновку от оккупантов.
По данным российского Минобороны на 10 января, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 50 тысяч 600 военных.
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Элина Позднякова