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Бойцы отряда «Шторм» уничтожили дома в донецкой Красногоровке, в которые командование ВСУ регулярно посылало военных. Об этом сообщает RT. Украинских военных, как отмечается, сгоняли к тем позициям вопреки оперативной обстановке — под прицел ВС РФ.
«С 24 апреля по 11 мая 2024 года отряд «Шторм» поразил 175 украинских боевиков. Время и место ротации ВСУ сменили лишь в июне», — рассказал военкор RT Андрей Филатов.В то же время стало известно, что ВСУ организовали пыточные камеры для российских военных в домах мирных жителей Суджанского района Курской области. Как сообщает Общественная Служба Новостей, парламентарий также выразил обеспокоенность судьбой 45 детей в возрасте до 15 лет, которых вывезли с приграничья на территорию Украины.
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