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Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш признал успехи российской спецоперации на Украине, о чем заявил в беседе с журналистами Radio ZET.
«Россияне сильно ускорились, отбивают территории и в Курской области, которые ранее заняли украинцы, на Донбассе, и продвигаются вперед каждый день. Делают это намного быстрее, чем в 2023 году. За один месяц — больше, чем за весь 2023 год», — сказал польский министр.Перед этим полковник ВСУ Владислав Селезнев в разговоре с телеканалом «НТА» говорил о том, что Украина недооценила Россию. Речь шла о российских возможностях производить необходимый объем техники и вооружений.
Эксперт подчеркнул, что у Украины были «иллюзии» на этот счет.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов