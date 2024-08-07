Смирнов: в Курской области ввели режим ЧС

Поставка истребителей F-16 киевскому режиму не изменит ход СВО на Украине. Об этом в беседе с журналисткой Рейчел Блевинс рассказал военный эксперт Марк Слебода. Он предположил, что передача техники являет собой именно политический жест, нежели попытку изменить развитие событий на Украине. Кроме того, по словам Слебоды, F-16, скорее всего будут уничтожены силами ВС РФ при боестолкновении.