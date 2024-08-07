Смирнов: в Курской области ввели режим ЧС

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В Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации», — сказано в посте чиновника.В приграничных территориях под Курском продолжаются бои с 6 августа. Украинские националисты попытались прорваться на российские территории. Отпор врагу дают ВС РФ и погранслужба ФСБ. Кроме того, в оперативный штаб Смирнова Росгвардия выделила дополнительные силы. Информация официально подтверждена ведомством.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения установки Krab боевиков ВСУ.
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Никита Кротов