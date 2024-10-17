Оценена способность ВС РФ противостоять «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ

Пленный сотрудник районного Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) Киевской области Руслан Тагеев опасается, что его сына могут мобилизовать, пока сам он находится в плену. Он выразил надежду, что в этом случае парень сделает правильный выбор и сдастся.