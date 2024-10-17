Оценена способность ВС РФ противостоять «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) работают по «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ – беспилотнику «Лютый». Об этом сообщил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру».
Он пояснил, что дрон «Лютый» – это, вероятнее всего, малозаметный беспилотник, который переносит взрывные устройства. Таким образом, он действует как обычный беспилотник, то есть сбрасывает снаряды на установленные цели. Но у российских войск есть техника для борьбы с ними.
Перенджиев отметил, что эти беспилотники успешно сбивают российские ПВО и РЭБ. В связи с этим, громкие заявления американского телеканала CNN о сверхсекретном оружии в арсенале ВСУ были лишь попыткой запугать Россию.
Также военный эксперт отметил, что российские военные постоянно учатся защищаться, модернизируют свою тактику борьбы. Когда им удастся перехватить эти дроны, они изучат их и разработают эффективные методы борьбы с ними.
Читайте также:
Киев запустил БПЛА самолетного типа «Лютый» для атаки вглубь России
В ВСУ сообщили об использовании ВС РФ дронов на оптоволоконном кабеле
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Перенджиев отметил, что эти беспилотники успешно сбивают российские ПВО и РЭБ. В связи с этим, громкие заявления американского телеканала CNN о сверхсекретном оружии в арсенале ВСУ были лишь попыткой запугать Россию.
Также военный эксперт отметил, что российские военные постоянно учатся защищаться, модернизируют свою тактику борьбы. Когда им удастся перехватить эти дроны, они изучат их и разработают эффективные методы борьбы с ними.
Читайте также:
Киев запустил БПЛА самолетного типа «Лютый» для атаки вглубь России
В ВСУ сообщили об использовании ВС РФ дронов на оптоволоконном кабеле
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Анастасия Чинкова