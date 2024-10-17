Киев запустил БПЛА самолетного типа «Лютый» для атаки вглубь России

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Для атаки вглубь Российской Федерации Украина запустила свой БПЛА самолетного типа «Лютый». Об этом информирует телеканал CNN.
«CNN провел два дня, путешествуя по стране с подразделением беспилотников, когда он готовился запустить более 100 беспилотников в ночь на 29 сентября с миссией в России», — указано в материале.
Сообщается, что длина дрона составляет 13 футов, а размах крыльев — 23 фута. По словам корреспондентов, подразделение подчиняется Главному управлению разведки МО Украины. Они охарактеризовали БПЛА «одним из самых сверхсекретных вооружений Украины». Помимо этого, журналисты отметили, что приоритетной целью подразделения являются склады с боеприпасами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже фактически принято.
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