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В Киеве опровергли мобилизацию инвалидов

Депутат Рады Вениславский: мобилизации инвалидов не будет в новой версии закона
12 января 2024, 10:16
Фото: iStock/Oleksander Bontei

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В новой редакции закона о мобилизации не будет фигурировать мобилизация инвалидов. Об этом сообщил народный депутат Украины и член комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады Фёдор Вениславский.

Он отметил, что новая редакция законопроекта будет содержать ряд изменений. В частности, в ней будет отсутствовать возможность нарушения прав человека посредством мобилизации инвалидов. Также будут введены ограничения для местных властей, которые не смогут действовать, исходя из своих интересов в вопросах мобилизации.

Днём ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В ней учтены все замечания, которые были даны в конце декабря. При этом Верховная рада отозвала этот законопроект на доработку.

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#украина
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«Полный крах»: В Британии уверены, что удары ВС РФ разрушат украинские ПВО
DE: Российские удары могут полностью разрушить украинскую систему ПВО
12 января 2024, 09:29

Фото: iStock/e-crow

Массированные удары российской армии могут привести к полному краху украинской системы ПВО, об этом пишет британское издание The Daily Express.
«Украинская ПВО сталкивается с угрозой полного краха вследствие того, что Россия увеличила интенсивность своих воздушных атак с применением целого ряда ракет и беспилотников», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В DE также отметили, что российские военные начали применять новую тактику, направленную на использование уязвимых мест ситсемы противовоздушной обороны ВСУ. ВС РФ также успешно используют тот факт, что ПВО ВСУ просто не способны отражать массовые атаки артиллерии и беспилотников.

К тому же, напомнили в издании, современная российская техника стала более монёвренной и незамтеной, ликивдировать её стало крайне сложной задачей.

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#военные
#техника
#всу
#вс рф
#пво
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Марочко: ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию в район Макеевки
12 января 2024, 07:37

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооружённые силы Украины укрепляют свои позиции на сватовско-кременском направлении, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«В районе Макеевки (село в ЛНР), Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков за счет бронетехники и дополнительных артиллерийских расчетов», — прокомментировал ситуацию Марочко.

По его словам, в настоящий момент наблюдается рост сил противника, однако, он остаётся незначительным.

Напомним, ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что системы РСЗО БМ-21 «Град» уничтожили крупный опроный пункт Вооружённых сил Украины на Купянском направлении. Помимо укреплённых позиций, был также уничтожен личный состав ВСУ.

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#лнр
#сво
#андрей марочко
#всу
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Минобороны: Российские РСЗО уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком
12 января 2024, 07:26

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Российские системы РСЗО БМ-21 «Град» уничтожили укреплённые позиции ВСУ на Купянском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ночной удар в этот раз расчеты РСЗО «Град» на Купянском направлении нанесли по выявленным замаскированным укрепленным позициям и скоплению живой силы ВСУ. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям», — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве.

Напомним, вчера российский военнослужащий с позывным Бабка рассказала, как получил ранение и спрятался в блиндаж, в котором уже сидел умирающий украинский боец. По словам Бабки, украинец скончался на четвёртый день прнебывания в блиндаже, он же пробыл там 10 дней и смог дождваться эвакуировавших его сослуживцев.

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#минобороны рф
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#вс рф
#всу
#сво
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В США потребовали, чтобы Киев мобилизовал женщин
Американский генерал Ходжес: Киеву необходимо мобилизовать женщин
12 января 2024, 06:50

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Экс-главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что на Украине необходимо начать мобилизацию женщин. Он также отметил в интервью YouTube-каналу ProUA, что только такой шаг поможет покрыть потребности ВСУ.
Ходжес добавил, что женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем утверждают в Киеве.

По его словам, армии западных стран привлекают женщин для службы в артиллерии, инженерных и танковых войсках.

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«Дебилы нами управляют»: Офицер ВСУ Касьянов про украинских чиновников

Историк Баберовски: Украине не победить Россию из-за различия между странами
#женщины
#всу
#сша
#мобилизация
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Историк Баберовски: Украине не победить Россию из-за различия между странами
12 января 2024, 06:20

Фото: iStock/BONDART

Историк из Германии Йорг Баберовски заявил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ из-за неопытных солдат, огромных потерь и общей усталости граждан от боевых действий. Об этом он сказал в интервью T-Online.
По словам специалиста, многие солдаты ВС Украины, участвующие в боях в 2022 году, получили ранения или погибли. Солдаты недовольны тем, что являются жертвами в конфликте, выиграть который не получится.

Баберовски также добавила, что украинская инфраструктура подвергается ракетным ударам, в то время, как поддержка Запада всё больше сокращается. Россия, в свою очередь, успешно противостоит западным санкциям и наращивает собственное военное производство.

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#инфраструктура
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#солдаты
#всу
#украина
#сво
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«Дебилы нами управляют»: Офицер ВСУ Касьянов про украинских чиновников
Офицер ВСУ Касьянов: За закупку БПЛА на Украине отвечают неграмотные чиновники
12 января 2024, 05:50

Специалист по разработке и производству БПЛА, офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что дроны для украинской армии закупают чиновники, совершенно в этом не разбирающиеся. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Radio NV.
Касьянов подчеркнул, что им остро не хватает технических знаний. По словам украинского военного, многие из ответственных за беспилотную авиацию ВСУ не имеют никакого представления о производстве и разработке дронов. В связи с этим Киев приобретает БПЛА у перекупщиков, которые занимаются сборкой зарубежных моделей.

При этом в стране есть настоящие производители, однако из-за кумовства среди чиновников к ним не обращаются. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере радиоэлектронной борьбы, добавил Касьянов.

«Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. Просто дебилы нами управляют», — заключил офицер.\

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ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Донецке
#бпла
#производители
#всу
#киев
#украина
#чиновники
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Зыбинский: ВСУ предприняли четыре контратаки на купянском направлении
12 января 2024, 05:19

Фото: Минобороны РФ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли четыре контратаки на Купянском направлении СВО, однако российская армия сумела их отразить и заставила противника отступить. Об этом журналистам ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки войск ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
По данным Зыбинского, потери противника на этом направлении составили до 85 военнослужащих, а также танк Т-64, боевую бронированную машину и три автомобиля.

Ранее танкисты отряда общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», успешно нанесли поражение пехотному подразделению ВСУ, предпринимавшему попытку ротации своего личного состава на направлении Купянск. Часть военнослужащих противника решила ночью покинуть свои позиции и незаметно переместиться к точке эвакуации. Полученные координаты переданы танкистам общевойсковой армии, и экипаж танка Т-72Б3 вышел на огневую позицию для нанесения точного удара с места с закрытым огневым позиционированием.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#сво
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Пушилин: При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
11 января 2024, 23:09

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района в Донецке ранены пять мирных жителей. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«На данный момент известно о пяти раненых гражданских лицах в результате массированного обстрела противником Куйбышевского района Донецка», — говорится в публикации.

По словам Пушилина, огонь вёлся из РСЗО 122-мм калибра. В настоящее время две женщины и мужчина находятся в состоянии средней тяжести. За жизнь ещё двух пострадавших, получивших тяжёлые ранения, борются врачи.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#женщины
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#всу
#денис пушилин
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Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
11 января 2024, 21:31

Фото: iStock/Olena_Z

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.
Отмечается, что 11 января законопроект представили в Верховной раде, после чего его направили на доработку.

Умеров подчеркнул, что в новой редакции проекта закона о мобилизации были учтены все замечания и пожелания, принятые при прошлых обсуждениях. Все эти предложения были в рабочем порядке согласованы с депутатами в ходе заседаний комитета по нацбезопасности, обороне и разведки.

Глава украинского оборонного ведомства добавил, что законопроект уже готов к рассмотрению в кабмине.

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#украина
#мобилизация
#законопроект
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