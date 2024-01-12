В Киеве опровергли мобилизацию инвалидов

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В новой редакции закона о мобилизации не будет фигурировать мобилизация инвалидов. Об этом сообщил народный депутат Украины и член комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады Фёдор Вениславский.
Днём ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В ней учтены все замечания, которые были даны в конце декабря. При этом Верховная рада отозвала этот законопроект на доработку.
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