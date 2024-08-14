Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Забрали даже консервацию: житель Мартыновки рассказал, как ВСУ ограбили дом его мамы

Забрали даже консервацию: житель Мартыновки рассказал, как ВСУ ограбили дом его мамы

Житель Мартыновки рассказал о мародерстве боевиков ВСУ в Курской области
14 августа 2024, 23:49
Фото: istock/Moskvich19771977

Фото: istock/Moskvich19771977

Боевики ВСУ, действующие в Курской области, проявляют активный интерес к ценным вещам местных жителей. Об этом сообщил 34-летний житель села Мартыновка Виталий Скибин, который столкнулся с украинскими мародерами.
Виталий Скибин рассказал, что, когда начались боевые действия, он приехал в дом своей бабушки Татьяны Васьковой, чтобы позаботиться о ней и защитить от возможной угрозы. 10 августа к ним прибыли украинские военные, которые сразу же запросили показать ценные вещи. Они забирали все, включая консервацию. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Украина.Ру со ссылкой на РИА Новости,

«Они повели меня в зал, чтобы показать вещи. Забирали ценные предметы, находили телефоны, коробки… Начали открывать шифоньеры, тумбочки. Что-то забрали, но что конкретно, не знаю. Консервацию тоже забрали», — вспоминает Виталий о встрече с оккупантами.


Скибин также отметил, что в тот момент, когда боевики вывели его на улицу, он увидел, как они вскрывают чужие дома, забирают мотоциклы, копают урожай на огородах местных жителей и даже жарят картошку.

Напомним, что с 6 августа ВСУ начинают атаки на мирное население Курской области, что привело к решению об эвакуации местных жителей в пункты временного размещения и другие регионы. Ранее сообщалось, что российские войска ведут борьбу с украинскими военными, которые мешают эвакуации людей из их квартир.

Читайте также:

Зашли и стали брать с полок: ВСУшники грабят магазины в Курской области

ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области

Подполье: удар по порту Одессы пришелся по возможному арсеналу зарубежных ракет
#россия
#телефоны
#вещи
#военные
#дом
#урожай
#украина
#магазины
#население
#регионы
#дома
#telegram
#новости
#всу
#удар
Зашли и стали брать с полок: ВСУшники грабят магазины в Курской области
В Судже Курской области украинские военные украли товары из магазина
14 августа 2024, 23:16

Фото: istock/Nzpn

В городе Судже Курской области произошел инцидент с участием украинских военнослужащих. Они незаконно проникли в закрытый супермаркет и начали забирать товары с прилавков.
Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Согласно информации канала, в момент происшествия бойцы ВСУ снимали себя на видео, которое впоследствии было опубликовано в интернете. На кадрах видно, как военные в закрытом магазине наполняют тележки различными товарами. В публикации также отмечается, что в группе захватчиков был заметен шеврон с флагом США на груди одного из операторов.

«ВСУ мародерят в Судже, грабят супермаркет и радостно публикуют видео», — говорится в сообщении канала.
Информация о дате съемки видео не предоставлена. Ранее сообщалось, что среди украинских военнослужащих, действующих в Курской области, находятся польские, грузинские и другие западные наемники.

Читайте также:

ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области

Отказался выполнять приказ Сырского: почему комбриг ВСУ Ишкулов не пошел на Курскую область

Алаудинов: над Курской областью не была замечена авиация боевиков ВСУ
#сша
#россия
#операция
#военные
#видео
#супермаркет
#авиация
#происшествия
#telegram
#съёмки
#информация
#всу
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области
Алаудинов: ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области
14 августа 2024, 22:05

Фото: istockphoto/Evgeny555

ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области и не станет отходить, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Дело дошло до того, что у украинских военных уже не остается техники для бегства с территории России, добавил он.
«Они не предусмотрели того, что что бы они ни делали, мы в принципе не собираемся отходить никуда, и что мы будем биться до конца. Вот этот факт ими оказался упущен», — пояснил Алаудинов.
По его словам, этот факт сыграл на руку ВС РФ, так как растянутые на огромное расстояние украинские подразделения оказались под ударом российских войск.
«Эти силы и средства оказались под уже ударом огромного количества наших подразделений, которые со всех сторон уничтожают противника, выжигая технику», — подчеркнул он.
Генерал-майор также рассказал, что армия России методично уничтожает силы ВСУ, которые непрестанно пытаются напирать на ее позиции.
«Сейчас уже дело дошло до того, что где-то там «прибегает» какая-то одна машина, там пикапчик, газельчик, где-то у кого-то отжали. То есть даже техники для того, чтобы вернуться (на Украину — ред.), у них уже нет», — поделился Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» называл число украинских военных, которые заходили на территорию Курской области. По его данным, это примерно 12 тысяч боевиков ВСУ, также были иностранцы, но большая часть сил противника уже ликвидирована.

Читайте также:

Стало известно число напавших на Курскую область боевиков ВСУ

В Британии сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине

Депутат Вассерман озвучил причины, по которым РФ не объявила Украине войну
#армия
#иностранцы
#армия россии
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: удар по порту Одессы пришелся по возможному арсеналу зарубежных ракет
14 августа 2024, 21:52

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Удар по военному складу в порту Одессы, предположительно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Система ПВО, которая прикрывала объект, просто не успела сработать, отметил он.
По информации Лебедева, прилет был настолько мощным, что грохот от взрыва был слышен даже в Черноморске и окрестностях.
«По предварительным данным, там были противокорабельные ракеты иностранного производства и пусковые установки. Система ПВО, охранявшая склад, сработать не успела, приняла участие в детонации, весело разлетаясь по округе», — рассказал подпольщик.
Ранее Лебедев сообщал, что в результате удара по этому военному складу погибли боевики ВСУ и иностранные военные.

Читайте также:

Подполье: от удара по порту Одессы погибли военные ВСУ, в том числе иностранцы

Рогов: Российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ в Запорожье

Под Одессой взорвались склады с военными грузами
#склад
#военные
#новости
#всу
#ракеты
#удар
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: от удара по порту Одессы погибли военные ВСУ, в том числе иностранцы
14 августа 2024, 20:56

Фото: istockphoto/aapsky

По военному складу в порту Одессы нанесли удар, в результате которого погибли иностранные боевики и силы ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его данным, сейчас место ЧП оцепила СБУ.
«Прилет в морской порт, по складу. Детонацией развалило много. Есть погибшие, в том числе иностранцы», — рассказал Лебедев, отметив, что речь идет о военном складе и военнослужащих.
Он добавил, что к месту прилета пускают только машины скорой помощи, так как СБУ уже оцепила периметр.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, он был вызван прилетом российской ракеты по скоплению живой силы и техники ВСУ.

Читайте также:

Рогов: Российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ в Запорожье

Под Одессой взорвались склады с военными грузами

Подпольщики сообщили об атаках по военным объектам ВСУ под Полтавой
#военные
#погибшие
#взрыв
#иностранцы
#машины
#всу
#ракеты
#удар
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отказался выполнять приказ Сырского: почему комбриг ВСУ Ишкулов не пошел на Курскую область
14 августа 2024, 20:29

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

СК РФ признал командира 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, однако за шесть дней до украинской атаки на российский регион его сняли с занимаемой должности за отказ от выполнения нереальной задачи.
Что это была за задача и участвовал ли Ишкулов в нападении ВСУ на Курскую область разбирается редакция «Радио 1».

Ишкулов стал главным фигурантом дела о нападении на Курскую область


12 августа СК РФ сообщил, что на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из 22-й ОМБ и 80-й ОДШБ ВСУ.

В связи с этим фигурантами уголовного дела стали командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.

Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности.

Ишкулова сняли с должности комбрига 31 июля


29 июля бойцы 80-й ОДШБ ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому, где выступили против снятия своего командира Эмиля Ишкулова.

«Почему командиры, которые пользуются бесспорным авторитетом, неугодны для высшего руководства ВСУ? Поскольку не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать о реальном положении дел. И не кладут бездумно людей в ожидании орденов», — говорят военные на видео.

Позже командование десантно-штурмовых войск ВСУ подтвердило, что Ишкулова хотят снять с должности, однако тогда сообщили, что он уходит на повышение. Сам же Ишкулов эту информацию опроверг.

«Ну как повышение? Сейчас на должность командира бригады пришел мой заместитель. Вместо этого я иду на его должность – заместителя начальника разведки. Мне сказали: «Тебе, наверное, надо отдохнуть», — заявил тогда Ишкулов.

Причины снятия Ишкулова с должности


Украинский ресурс Deep State тогда предположил, что вероятной причиной снятия с должности Ишкулова стал его отказ выполнять задание, которое было заведомо невыполнимым. Он тогда фактически подтвердил информацию о том, что его сняли за отказ выполнять нереальную задачу, поставленную главкомом ВСУ Александром Сырским.

«Командиры подразделений бригады недовольны решением высшего руководства о том, что меня снимают. Они частично владеют обстановкой о том, какая задача перед ними стоит, знают о нереалистичности этой задачи», – сказал Ишкулов.

Сейчас уже становится понятно, что за невыполнимая задача стояла перед комбригом. Скорее всего, речь шла именно о наступательной операции на Курскую область.

80-я ОДШБ ВСУ эвакуировалась из Курской области из-за потерь


Накануне стало известно, что командование 80-й ОДШБ ВСУ попросило украинский Генштаб разрешить эвакуироваться бойцам из Курской области из-за серьезных потерь в личном составе и технике.

По информации на сегодняшний день, подразделения 80-й и 82-й бригад ВСУ были все-таки выведены из российского региона.

Читайте также:

Пять штурмовиков ВСУ попали в плен ВС РФ в Курской области

Штурмовая группа ВСУ ликвидирована у Коренево в Курской области – видео

Потери ВСУ в Курской области вызывают ярость проукраинских активистов на Западе
#убийство
#нападение
#военные
#радио
#видео
#операции
#ск рф
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов: над Курской областью не была замечена авиация боевиков ВСУ
14 августа 2024, 20:29

Фото: istockphoto/N-sky

Авиация боевиков ВСУ не была замечена над Курской областью, доложил в эфире «России 1» генерал-майор Апты Алаудинов. Офицер отметил, бойцы получали данные о том, что в их направлении движутся вертолеты противника.
«…Но как-то они до нас не долетели. Хотя мы, опять же, были очень рады и ждали, чтобы они прилетели для того, чтобы в нашей коллекции еще прибавились и вертолеты», — сказал Алаудинов.

Ранее Алаудинов докладывал, что в Курскую область заходили приблизительно 12 тысяч украинских неонацистов. Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что во вражеских рядах, судя по речи, были иностранные наемники. В частности, упоминалась французская, английская и польская речь.

Читайте также:

Киевский режим заявил об идее открыть гуманитарные коридоры в Курской области

Стали известны подробности спасения срочника в Курской области

Депутат Вассерман озвучил причины, по которым РФ не объявила Украине войну
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киевский режим заявил об идее открыть гуманитарные коридоры в Курской области
Верещук: Киев рассматривает идею об открытии гуманитарных коридоров под Курском
14 августа 2024, 20:22

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Киев рассматривает идею об открытии гуманитарных коридоров в Курской области для эвакуации гражданских. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем телеграм-канале.
По ее словам, происходящее в Курской области — операция по созданию якобы безопасной зоны на прилегающей к Украине территории России.

Верещук написала, что украинское правительство раздумывает над «проведением гуманитарных операций» при помощи боевиков ВСУ, открытии гуманитарных коридоров и допуске международных организаций.
«На данный момент проводится подготовка и консультации», — добавила она.
Ранее командир «Ахмата» Алаудинов сообщил, что на территорию Курской области заходили примерно 12 тысяч украинских боевиков, большая часть из которых уже ликвидирована.
«Мы знаем, что количество вошедших на территорию, предположительно, около 12 тысяч человек. Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности», — доложил Алаудинов.
Читайте также:

Стало известно число напавших на Курскую область боевиков ВСУ

В Британии сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине

Стали известны подробности спасения срочника в Курской области
#операция
#подготовка
#правительство
#консультации
#человек
#заявление
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно число напавших на Курскую область боевиков ВСУ
Алаудинов: в Курскую область заходили примерно 12 тысяч боевиков ВСУ
14 августа 2024, 20:11

Фото: istockphoto/Olena_Z

На территорию Курской области заходили, примерно 12 тысяч боевиков ВСУ, также были иностранцы, большая часть сил противника ликвидирована. Об этом телеканалу «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Мы знаем, что количество вошедших на территорию (Курской области — прим. ред.), предположительно, около 12 тысяч человек. Значит, везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности», — доложил Алаудинов.

Россия продолжает спецоперацию на Украине, противник напал на Курскую область с утра 6 августа 2024 года. Как сообщали в Минобороны, в указанный район отправили резервы ВС РФ. Отпор боевикам ВСУ также дают Росгвардейцы и пограничники.

Читайте также:

В Британии сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине

Депутат Вассерман озвучил причины, по которым РФ не объявила Украине войну

В МЧС РФ назвали фейком данные о полете Ил-76 над Запорожской областью
#россия
#украина
#новости
#война
#сво
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны подробности спасения срочника в Курской области
Боец Святоша рассказал о спасении срочника от огня боевиков ВСУ под Курском
14 августа 2024, 19:33

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Боец ВС РФ с позывным «Святоша» раскрыл подробности спасения солдата-срочника от огня со стороны боевиков ВСУ под Курском. Публикацию «Святоша» сделал в Telegram-канале.
«Связался с матерью, она — к военным, и его буквально вытащили курские волонтеры под прикрытием спецподразделений», — рассказал «Святоша».

Ранее стало известно, что боец-срочник в одиночку встретил украинских неонацистов и дал им бой, но силы оказались неравными. Молодой человек отступил в лес. Сообщалось, что в перестрелке он смог ликвидировать двоих боевиков, когда те пытались его устранить.

Украинские радикалы напали на Курскую область 6 августа. Бои там продолжаются.

Читайте также:

В МЧС РФ назвали фейком данные о полете Ил-76 над Запорожской областью

Украина объявила об эвакуации в Сумской области

Рогов: Российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ в Запорожье
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф