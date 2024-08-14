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Боевики ВСУ, действующие в Курской области, проявляют активный интерес к ценным вещам местных жителей. Об этом сообщил 34-летний житель села Мартыновка Виталий Скибин, который столкнулся с украинскими мародерами.
Виталий Скибин рассказал, что, когда начались боевые действия, он приехал в дом своей бабушки Татьяны Васьковой, чтобы позаботиться о ней и защитить от возможной угрозы. 10 августа к ним прибыли украинские военные, которые сразу же запросили показать ценные вещи. Они забирали все, включая консервацию. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Украина.Ру со ссылкой на РИА Новости,
Скибин также отметил, что в тот момент, когда боевики вывели его на улицу, он увидел, как они вскрывают чужие дома, забирают мотоциклы, копают урожай на огородах местных жителей и даже жарят картошку.
Напомним, что с 6 августа ВСУ начинают атаки на мирное население Курской области, что привело к решению об эвакуации местных жителей в пункты временного размещения и другие регионы. Ранее сообщалось, что российские войска ведут борьбу с украинскими военными, которые мешают эвакуации людей из их квартир.
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«Они повели меня в зал, чтобы показать вещи. Забирали ценные предметы, находили телефоны, коробки… Начали открывать шифоньеры, тумбочки. Что-то забрали, но что конкретно, не знаю. Консервацию тоже забрали», — вспоминает Виталий о встрече с оккупантами.
Скибин также отметил, что в тот момент, когда боевики вывели его на улицу, он увидел, как они вскрывают чужие дома, забирают мотоциклы, копают урожай на огородах местных жителей и даже жарят картошку.
Напомним, что с 6 августа ВСУ начинают атаки на мирное население Курской области, что привело к решению об эвакуации местных жителей в пункты временного размещения и другие регионы. Ранее сообщалось, что российские войска ведут борьбу с украинскими военными, которые мешают эвакуации людей из их квартир.
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Елена Перлова