11 мая 2026, 18:43

В Ивано-Франковской области Украины мобилизовали отца-одиночку

В Ивано-Франковской области сотрудники военкомата мобилизовали мужчину, который в одиночку воспитывает 15-летнюю дочь. После этого ребенка поместили в центр социально-психологической реабилитации, сообщают украинские СМИ.





По данным журналистов, инцидент произошел в Калуше. Мать девочки скончалась в 2016 году, и отец являлся ее единственным законным представителем.



На фоне острой нехватки личного состава в Вооруженных силах киевский режим все чаще прибегает к жестким методам мобилизации. В интернете регулярно появляются видео, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин, применяют к ним физическое насилие и увозят в микроавтобусах. Подобные действия уже неоднократно приводили к скандалам и протестам.



В свою очередь, многие мужчины призывного возраста всеми способами пытаются избежать призыва — нелегально покидают страну, прячутся по домам и даже поджигают военкоматы.



