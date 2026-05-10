Во Львове убегавший от ТЦК мужчина приставил нож к горлу 13-летней девочки
Во Львове правоохранители задержали мужчину, который на глазах у прохожих взял в заложницы 13-летнюю девочку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру города.
Инцидент произошёл 9 мая на улице Ивана Кавалеридзе, когда гражданин убегал от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полиции. В какой-то момент он подбежал к группе подростков, схватил беззащитную девочку и приставил нож к её горлу. Таким образом мужчина ограничил передвижение 13-летней заложницы.
Согласно материалу, инцидент разрешился без травм для ребёнка. Злоумышленник отпустил девочку по требованию правоохранителей, когда те пригрозили оружием. Задержанным оказался 43-летний местный житель, которого ранее судили за имущественные преступления.
