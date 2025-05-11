ВСУ ударили по двум гражданским объектам в Курской области

Фото: istockphoto/Michele Ursi
Боевики ВСУ, по предварительным данным, ударили из установки HIMARS по автомойке и гостинице в Рыльске в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash. По информации канала, местные жители помогают в разборе завалов, где могут быть пострадавшие.
Перед этим Telegram-канал «Типичный Курск» обнародовал видео с места ЧП, где видно пострадавших и разрушенные здания.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область. Боец ВС РФ Оптима рассказывал, что противник хотел зайти со стороны Сумской области Украины, но его уничтожили.
Боевики регулярно бьют по российским гражданским объектам. В Москве не раз подчеркивали террористический характер действий киевского режима.
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Ранее сообщалось, что ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область. Боец ВС РФ Оптима рассказывал, что противник хотел зайти со стороны Сумской области Украины, но его уничтожили.
Боевики регулярно бьют по российским гражданским объектам. В Москве не раз подчеркивали террористический характер действий киевского режима.
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Никита Кротов