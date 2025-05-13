Ожесточенные бои на угледарском и торецком направлениях, освобождение села Котляровка: последние новости СВО на 13 мая

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская и Белгородская области
За минувшие сутки российские войска ликвидировали штурмовые группы противника на направлениях Тёткино и Глушково, а также продолжили укреплять зону безопасности в Сумской области.
В районе Павловка — Новый Путь военнослужащие из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ предприняли попытку перейти границу. В результате работы ВС РФ большинство нападавших было ликвидировано, четверо бойцов сдались в плен.
В районе Тёткино российской армией проводится массированная огневая атака по всем доступным укрытиям противника. ВСУ несет значительные потери в живой силе, в том числе из-за невозможности эвакуации раненых.
В зоне боевых действий на границе Сумской области ВС РФ продолжают ликвидировать позиции беспилотных летательных аппаратов и миномётные расчёты украинских войск.
В районе Липцов были нанесены удары по двум группам ВСУ, которые пытались атаковать. В результате были уничтожены их бронетехника, пикапы и средства связи.
На Волчанском направлении штурмовые группы РФ зачистили 36 домов и закрепились на позициях. В окрестностях Волчанских Хуторов российские военные выбили противника из пяти опорных пунктов и продолжают продвигаться вглубь Харьковской области.
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Покровское направление
Российские войска успешно продвигаются к границам Днепропетровской области. Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Котляровка. Кроме того, российские войска, преодолевая лесные массивы к западу от Новоалександровки, почти достигли окраин Новониколаевки — ещё одного населённого пункта, находящегося вблизи границы.
Торецкое направление
На данном участке фронта активные боестолкновения идут в районе Новой Полтавки. Ведется подготовка к штурму населенного пункта Яблоновка, куда российские войска выдвинулись с севера, от Новооленовки. В том же направлении штурмовые отряды РФ, продвигаясь по полям от Александрополя, усиливая натиск.
В южной части Романовки и на западных границах Петровки начались активные бои. Часть российских военных пытается продвинуться на север, в направлении Катериновки и Клебан-Быка.
Краснолиманское направление
Подразделения ВС РФ заняли позиции на возвышенностях к северу от населённого пункта Колодезь, что обеспечивает им тактическое превосходство для последующего наступления на село. В случае успеха это может позволить им продвинуться на запад или окружить Лиман с северо-западной стороны. Кроме того, боевые действия продолжаются в Новомихайловке, Липовом и Редкодубе.
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Угледарское направление
В окрестностях Новосёлки, Вольного Поля и Весёлого продолжаются активные боевые действия. Особенно ожесточённые столкновения идут за село Богатырь, где российские войска начали масштабную атаку и уже контролируют примерно половину территории населённого пункта.
Если российские военные займут село, то ВСУ будут вынуждены отступить на запад, до хутора Ялта. За несколько дней зачистки «карман», расположенный в районе Отрадного, будет ликвидирован, и ВС РФ вплотную подойдут к стыку трёх областей – Днепропетровской, Запорожской и ДНР.
Купянское направление
На этом участке ВС РФ были достигнуты определённые тактические успехи. В окрестностях Загрызово и Колесниковки российские военные продвинулись в западном направлении от Двуречной, укрепляя свои позиции. Противник предпринимает попытки контратаки, но пока они не приносят результатов.
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Елена Генералова