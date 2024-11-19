ОЗХО подтвердила использование запрещённого химиката на Украине

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружила следы запрещённого токсичного вещества в образцах из Днепропетровской области на Украине, взятых в прошлом месяце, передает РИА Новости.
Согласно отчёту, 20 сентября в районе села Ильинка предположительно использовались «средства борьбы с беспорядками».
Эксперты ОЗХО провели анализ корпуса гранаты и двух образцов почвы, выявив вещество 2-хлорбензилиденмалононитрил (CS), известное как слезоточивый газ.
ОЗХО подчеркнула, что использование подобных химикатов в военных действиях запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия. Лабораторные исследования подтвердили наличие токсичного вещества в собранных материалах.
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Эксперты ОЗХО провели анализ корпуса гранаты и двух образцов почвы, выявив вещество 2-хлорбензилиденмалононитрил (CS), известное как слезоточивый газ.
ОЗХО подчеркнула, что использование подобных химикатов в военных действиях запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия. Лабораторные исследования подтвердили наличие токсичного вещества в собранных материалах.
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Мария Моисеева