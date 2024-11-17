Туск: Следующие недели будут решающими для украинского конфликта

Дональд Туск (Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий)
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что ближайшие недели станут решающими для украинского конфликта и будущего Запада
«Следующие недели будут решающими не только для войны [на Украине], но и для нашего будущего», — поделился Дональд Туск в социальной сети X.
Ещё польский премьер-министр раскритиковал страны Запада за попытки наладить «телефонную дипломатию» с руководством России. Политик отметил, что она «не может заменить реальную поддержку Украины Западом».
15 ноября во время телефонного разговора с президентом Российской Федерации канцлер Германии Олаф Шольц призвал Владимира Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом Шольц обратил внимание, что Германия продолжит поддерживать украинскую сторону, пока это необходимо. Разговор лидеров длился около часа.
Читайте также:
В бундестаге раскрыли причину звонка Шольца Путину
Шольц рассказал о способе узнать мнение Путина о переговорах на Украине
В ФРГ внезапно отреагировали на разговор Путина с Шольцем
Ольга Енгалычева