Озвучены данные, которые можно извлечь из разрушенных дронов

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Исследователь в области кибербезопасности, руководитель консалтингового агентства Дмитрий Борощук заявил, что из разрушенных дронов можно извлечь полезную информацию, в том числе местоположение его запуска.
Однако, уточнил эксперт, такую информацию не всегда удаётся изъять.
Кроме этого, в такой технике могут быть заложены координаты, заложенные в полётный контроллер, по которым ориентировался дрон во время пути.
Вытащить данные из упавшего дрона можно с помощью специальных программ.
Ранее сообщалось, что у российских границ в Черном море был замечен беспилотный летательный аппарат НАТО во время атаки ВСУ на аэродром в Крыму.
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«Это могут быть частотные характеристики и протоколы управления, исходя из данных телеметрии, фото и видеоматериалы, как в памяти самого дрона, так и в устройстве, через которое оно управлялось, — и здесь из самого изображения можно при помощи той же самой методологии OSINT выяснить места пролёта или точки интереса», – добавил в беседе с Газета.ру специалист.
Кроме этого, в такой технике могут быть заложены координаты, заложенные в полётный контроллер, по которым ориентировался дрон во время пути.
Вытащить данные из упавшего дрона можно с помощью специальных программ.
Ранее сообщалось, что у российских границ в Черном море был замечен беспилотный летательный аппарат НАТО во время атаки ВСУ на аэродром в Крыму.
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Мелисса Тимофеева