Озвучены потери ВСУ при ударе «Искандера» по лагерю подготовки бойцов «Азова»*
Около 200 боевиков «Азова»* пострадали при ударе «Искандера» под Харьковом
Около 200 боевиков «Азова»* получили ранения при ударе российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщает Lenta.ru.
Отмечается, что удар по лагерю подготовки подразделений 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* ВСУ в Харьковской области был произведён 7 августа.
Кроме того, было повреждено около 12 единиц техники разного типа, а взрыв на складе ракетно-артиллерийских вооружений привел к значительным человеческим потерям. Ликвидировано более 50 украинских боевиков. В настоящее время на месте прилёта работает комиссия.
