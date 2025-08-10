Озвучены потери ВСУ при ударе «Искандера» по лагерю подготовки бойцов «Азова»*

10 августа 2025, 17:11

Около 200 боевиков «Азова»* пострадали при ударе «Искандера» под Харьковом

Фото: iStock/aapsky

Около 200 боевиков «Азова»* получили ранения при ударе российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщает Lenta.ru.