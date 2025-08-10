СК установил личность подполковника ВСУ, отдавшего приказ об обстрелах Шебекино
Следственный комитет России сообщил об установлении личности подполковника ВСУ, отдавшего приказ об обстрелах Шебекинского района Белгородской области в феврале-марте 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Им оказался командир 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Нащубский, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о теракте, сопряжённом с посягательством на особо опасные объекты, в результате которого погиб один человек.
По данным следствия, с 17 февраля по 4 марта 2023 года Нащубский неоднократно отдавал приказы о миномётных обстрелах, которые привели к подрыву жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автотранспорта в Шебекинском районе.
