СК установил личность подполковника ВСУ, отдавшего приказ об обстрелах Шебекино

10 августа 2025, 11:21

Фото: iStock/Michele Ursi

Следственный комитет России сообщил об установлении личности подполковника ВСУ, отдавшего приказ об обстрелах Шебекинского района Белгородской области в феврале-марте 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.