Озвучено число наемников, участвовавших в боях на стороне ВСУ
Мирошник: минимум 20 тысяч наемников участвовали в боях на стороне ВСУ
Около 20 тысяч иностранных наемников прошли через боевые действия на стороне Украины. Об этом 14 февраля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, которые приводит РИА Новости, это предварительная оценка Минобороны России. Дипломат не исключает, что число наемников может быть еще выше, так как Киев целенаправленно скрывает количество привлеченных иностранцев.
«По оценкам нашего Минобороны, количество наемников, которые прошли через мясорубку, достигает где-то 20 тысяч человек, — сказал Мирошник.Он пояснил, что украинские власти сознательно заметают следы: в декабре ВСУ расформировали четыре официальных иностранных легиона, а их бойцов распределили по обычным подразделениям. Это осложняет подсчет и маскирует реальное участие наемников в конфликте.