14 февраля 2026, 07:52

Мирошник: минимум 20 тысяч наемников участвовали в боях на стороне ВСУ

Фото: iStock/Three Spots

Около 20 тысяч иностранных наемников прошли через боевые действия на стороне Украины. Об этом 14 февраля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.





По его словам, которые приводит РИА Новости, это предварительная оценка Минобороны России. Дипломат не исключает, что число наемников может быть еще выше, так как Киев целенаправленно скрывает количество привлеченных иностранцев.

«По оценкам нашего Минобороны, количество наемников, которые прошли через мясорубку, достигает где-то 20 тысяч человек, — сказал Мирошник.