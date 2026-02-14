Российский боец рассказал, как ВСУ убивали мирных в ДНР
Боец ВС РФ Пустой: ВСУ обстреляли из минометов группу жителей Щербиновки в ДНР
Украинские боевики обстреляли из минометов несколько мирных жителей в селе Щербиновка в ДНР. Об этом заявил военный ВС РФ с позывным Пустой в беседе с РИА Новости.
По его словам, он вместе с сослуживцами находился на передовой, когда мимо них проходили пять женщин с маленькими детьми. В этот момент с позиций противника начался минометный обстрел. В небе также появились дроны.
«Товарищ еще сказал им, чтобы они аккуратнее шли. <…> Мы прекрасно понимали, что бьют целенаправленно по ним, потому что бойцы бы выбрали другой маршрут. <…> А потом все затихло. Все погибли», — сказал собеседник агентства.Напомним, Минобороны России сообщило о взятии сел Щербиновка и Искра на территории ДНР 14 августа 2025 года.