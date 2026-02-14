Российский боец рассказал, как ВСУ убивали мирных в ДНР

14 февраля 2026, 07:34

Боец ВС РФ Пустой: ВСУ обстреляли из минометов группу жителей Щербиновки в ДНР

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские боевики обстреляли из минометов несколько мирных жителей в селе Щербиновка в ДНР. Об этом заявил военный ВС РФ с позывным Пустой в беседе с РИА Новости.





По его словам, он вместе с сослуживцами находился на передовой, когда мимо них проходили пять женщин с маленькими детьми. В этот момент с позиций противника начался минометный обстрел. В небе также появились дроны.

«Товарищ еще сказал им, чтобы они аккуратнее шли. <…> Мы прекрасно понимали, что бьют целенаправленно по ним, потому что бойцы бы выбрали другой маршрут. <…> А потом все затихло. Все погибли», — сказал собеседник агентства.