Зеленскому пришлось извиняться из-за понижения статуса встреч с Россией
Зеленский понизил статус встреч с РФ и США и извинился перед своей делегацией
Владимир Зеленский понизил статус встреч Киева с Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию, назвав их «техническими». Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что после этого лидеру киевского режима пришлось извиняться перед своей делегацией. Зеленский заявил, что США инициировали трехсторонние переговоры с Россией на «техническом уровне».
«Извиняюсь перед своей командой — может, они здесь или их друзья, но я сказал "технический уровень"», — сказал он.
4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по Украине с участием российских, американских и украинских делегаций.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.