14 февраля 2026, 07:48

Зеленский понизил статус встреч с РФ и США и извинился перед своей делегацией

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский понизил статус встреч Киева с Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию, назвав их «техническими». Об этом пишет РИА Новости.





Уточняется, что после этого лидеру киевского режима пришлось извиняться перед своей делегацией. Зеленский заявил, что США инициировали трехсторонние переговоры с Россией на «техническом уровне».





«Извиняюсь перед своей командой — может, они здесь или их друзья, но я сказал "технический уровень"», — сказал он.