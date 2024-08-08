Озвучено число погибших во время атаки ВСУ в Курской области

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В результате атак ВСУ в Курской области погибли четыре мирных жителя. Об этом 8 августа сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.
По его словам, в результате действий украинских войск пострадало несколько жителей приграничных населённых пунктов Курской области. Также четверо погибли.
Белостоцкий подчеркнул, что ни один из раненых не погиб после госпитализации в больницы региона. Врачи эффективно справились со всеми поставленными перед ними задачами и спасли раненых граждан.
Он также подчеркнул, что около трех тысяч граждан были эвакуированы из приграничных районов области.
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Белостоцкий подчеркнул, что ни один из раненых не погиб после госпитализации в больницы региона. Врачи эффективно справились со всеми поставленными перед ними задачами и спасли раненых граждан.
Он также подчеркнул, что около трех тысяч граждан были эвакуированы из приграничных районов области.
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Анастасия Чинкова