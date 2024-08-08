В Курской области отбили атаку украинских БПЛА и ракет

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Российские системы ПВО минувшей ночью зафиксировали и уничтожили шесть БПЛА противника и пять ракет над Курской областью. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов написал в своем телеграм-канале.
Он также обратился к местным жителям и напомнил о мерах безопасности при обнаружении фрагментов снарядов.
По его словам, ВСУ применили для атак беспилотники самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
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«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя», — подчеркнул Смирнов.
По его словам, ВСУ применили для атак беспилотники самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
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Анастасия Хохлова