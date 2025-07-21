Число погибших и пострадавших при падении автобуса с шахтерами в Якутии выросло
Количество погибших при падении автобуса с шахтерами в Якутии увеличилось до 15
Число погибших в результате падения автобуса с шахтерами в Нерюнгри возросло до 15 человек. Об этом 21 июля сообщило Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Уточнялось, что всего в Нерюнгринскую ЦРБ после ДТП оперативно были доставлены 20 пострадавших. Десять из них госпитализированы: двое находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней тяжести.
Еще девять человек получили амбулаторную помощь с диагнозами «ушибы» и «ссадины», у одного пациента был зафиксирован перелом лодыжки без смещения.
«Один человек скончался в связи с травмами несовместимыми с жизнью», — добавили в Telegram-канале «Минздрав Якутии».Напомним, что трагедия произошла в ночь с 20 на 21 июля, когда автобус съехал с дороги и упал с 25-метрового обрыва в Якутии. Изначально сообщалось, что крупная авария унесла жизни 14 человек, также было известно о 7 пострадавших.