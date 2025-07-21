Число погибших и пострадавших при падении автобуса с шахтерами в Якутии выросло

21 июля 2025, 04:44

Количество погибших при падении автобуса с шахтерами в Якутии увеличилось до 15

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число погибших в результате падения автобуса с шахтерами в Нерюнгри возросло до 15 человек. Об этом 21 июля сообщило Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).





Уточнялось, что всего в Нерюнгринскую ЦРБ после ДТП оперативно были доставлены 20 пострадавших. Десять из них госпитализированы: двое находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней тяжести.



Еще девять человек получили амбулаторную помощь с диагнозами «ушибы» и «ссадины», у одного пациента был зафиксирован перелом лодыжки без смещения.





«Один человек скончался в связи с травмами несовместимыми с жизнью», — добавили в Telegram-канале «Минздрав Якутии».