«Падёт как государство»: Британии придётся отправить войска на Украину вслед за Францией

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Великобритания будет вынуждена отправить войска на Украину, в случае подобного шага со стороны Франции. Это необходимо, чтобы не потерять свои и так ослабевающие позиции на мировой арене.
Если президент Франции Эммануэль Макрон отдаст приказ своей армии отправиться на Украину, то у властей Великобритании не останется другого выбора, кроме как сделать тоже самое. На это указал британский полковник в отставке Глен Грант, слова которого приводит Daily Express.
Он подчеркнул, что у Великобритании нет возможности для производства большого количества вооружения, поэтому страна стремительно теряет позиции на мировой арене. А в случае отказа отправить свои войска на Украину, она рискует вовсе «пасть как государство».
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Анастасия Чинкова