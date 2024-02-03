Премьер Ирака ас-Судани объявил в стране всеобщий траур по жертвам ударов США

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Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани в субботу, 3 февраля, объявил в стране трёхдневный общенациональный траур. Он будет посвящён памяти жертв американского авиаудара по западным провинциям.
Траур будет объявлен во всех государственных ведомствах и учреждениях сроком на три дня. Он будет посвящён погибшим в результате американских бомбардировок иракских военнослужащих и мирных граждан страны.
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Александр Бойцов