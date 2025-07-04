«Папа пришел!»: Боец ВС РФ «Шеф» спас жизнь отцу в зоне СВО
KP.RU: сын, которого отец вынес на руках с поля боя, спас бойцов ВС РФ
Боец ВС РФ с позывным «Шеф», которого с поля боя вынес на руках отец-сослуживец «Инзер», тоже спас жизнь родственнику. Как пишет КР.RU, отец нес сына под огнем боевиков пять километров. При возвращении «Шеф» указал «Инзеру», что тот подходит к минному полю и был ранен. Это спасло жизнь не только им самим, но и другим членам эвакуационной группы.
«[Сын] резко закричал: «Стоп! Всем стоять! Это минное поле, я здесь и подорвался». Я огляделся — в стороне валялись берцы моего сына, автомат», — пояснил «Инзер».
Военный добавил, что в тот момент понял, что эвакуационная группа спутала развилки, а его сын «Шеф» своим замечанием спас всем жизнь. По словам «Инзера», он увидел сына-сослуживца в блиндаже, а тот приподнялся и произнес «Папа пришел!».
«Инзер» заключил, что группа добралась до медпункта без потерь.