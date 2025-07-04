Запад демонстративно игнорирует факты применения ВСУ химоружия, заявило постпредство России
Запад и технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстративно игнорируют предоставляемые Россией доказательства применения ВСУ химоружия. Тем не менее российская сторона всё ещё готова к предметному разговору, сообщили в постпредстве РФ при ОЗХО.
Представитель российского постпредства в беседе с РИА Новости уточнил, что предоставляемые Россией факты применения украинскими войсками химоружия в зоне проведения СВО подкреплены доказательствами. В частности, речь идёт о результатах анализов, проведённых сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией Минобороны РФ. Необходимые пробы были собраны с мест химических инцидентов, в соответствии с правилами Организации.
При этом отмечается, что Россия готова к беспристрастному и профессиональному разговору с техсекретариатом ОЗХО или любым государством-участником Конвенции по запрещению химоружия.
С 8 по 11 июля в Гааге пройдёт 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
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