04 июля 2025, 20:19

Постпредство России в ОЗХО: Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Запад и технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстративно игнорируют предоставляемые Россией доказательства применения ВСУ химоружия. Тем не менее российская сторона всё ещё готова к предметному разговору, сообщили в постпредстве РФ при ОЗХО.