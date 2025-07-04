«Совершенно не нужна»: в России объяснили роль Европы на переговорах по Украине

04 июля 2025, 18:22

Аналитик Блохин: РФ и США могут не включить ЕС в переговоры по Украине

Фото: iStock/sb2010

Москва и Вашингтон могут не привлечь страны ЕС к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.







«Европа будет поддерживать Украину, а Соединенные Штаты выходят, при этом договариваясь Россией по другим направлениям. Здесь Европа совершенно не нужна, это технически спокойно делается», — заявил Блохин «Газете.Ru».