«Совершенно не нужна»: в России объяснили роль Европы на переговорах по Украине
Аналитик Блохин: РФ и США могут не включить ЕС в переговоры по Украине
Москва и Вашингтон могут не привлечь страны ЕС к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
«Европа будет поддерживать Украину, а Соединенные Штаты выходят, при этом договариваясь Россией по другим направлениям. Здесь Европа совершенно не нужна, это технически спокойно делается», — заявил Блохин «Газете.Ru».
По его словам, Трамп понимает, что переговоры по мирному урегулированию конфликта между РФ и Украиной зашли в тупик из-за несговорчивости киевских властей при поддержке руководств европейских стран.
Блохин подчеркнул, что страна, желающая скорейшего окончания боевых действий не будет продолжать обстрелы российских территорий.