«Совершенно не нужна»: в России объяснили роль Европы на переговорах по Украине

Аналитик Блохин: РФ и США могут не включить ЕС в переговоры по Украине
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Москва и Вашингтон могут не привлечь страны ЕС к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.



«Европа будет поддерживать Украину, а Соединенные Штаты выходят, при этом договариваясь Россией по другим направлениям. Здесь Европа совершенно не нужна, это технически спокойно делается», — заявил Блохин «Газете.Ru».

По его словам, Трамп понимает, что переговоры по мирному урегулированию конфликта между РФ и Украиной зашли в тупик из-за несговорчивости киевских властей при поддержке руководств европейских стран.

Блохин подчеркнул, что страна, желающая скорейшего окончания боевых действий не будет продолжать обстрелы российских территорий.
Элина Позднякова

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