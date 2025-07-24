Паралимпиийцы провели мастер-класс по адаптивным видам спорта для участников СВО

24 июля 2025, 22:49

оригинал Фото: пресс-служба Минсразвития МО

В центре имени А.И. Мещерякова прошли паралимпийский урок и мастер-классы по адаптивным видам спорта для участников спецоперации с поражением зрения. Об этом сообщили в пресс-службе Минсразвития Московской области.







«К участникам мероприятия обратился почётный гость – президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Особое внимание уделили истории развития спорта слепых в России. Бывшие военнослужащие попробовали силы в спорте для незрячих атлетов: настольном теннисе, армрестлинге, голболе, футболе B1 и биатлоне», – рассказали в ведомстве.