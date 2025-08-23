ВСУ вывели элитные бригады в тыл с харьковского направления

23 августа 2025, 08:09

ТАСС: элитные бригады ВСУ вывели в тыл с харьковского направления

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ выводят с харьковского направления элитные подразделения, включая 92-ю и 82-ю отдельные десантно-штурмовые бригады, а также 47-ю отдельную механизированную бригаду. Об этом сообщает ТАСС.