ВСУ вывели элитные бригады в тыл с харьковского направления
ВСУ выводят с харьковского направления элитные подразделения, включая 92-ю и 82-ю отдельные десантно-штурмовые бригады, а также 47-ю отдельную механизированную бригаду. Об этом сообщает ТАСС.
Их позиции заняты силами территориальной обороны. Эти части, вероятно, были выведены с целью доукомплектования их личным составом и вооружением.
После восстановления боеспособности украинские бригады могут быть задействованы для новой попытки прорыва фронта.
