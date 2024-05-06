Партию современных танков Т-90М «Прорыв» отправили в зону спецоперации — видео

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Ростех отправил в армию очередную партию современных танков.
Об этом корпорация сообщила в своём Telegram-канале. Уралвагонзавод отправил очередной эшелон танков Т-90М «Прорыв» в армию в преддверии Дня Победы. Неделю назад предприятие отгрузило партию Т-72Б3М.
Как пишет корпорация, Т-90М — это самая совершенная машина в семействе Т-90, которая по праву может считаться новой боевой машиной. Кроме этого, она наиболее приспособлена к условиям современного боя. Танк более современный в том числе благодаря всеракурсной защите и всесуточной высокоавтоматизированной системе управления огнем.
По данным Ростеха, эта линейка самая многочисленная воюющая боевая единица в мире в классе основных боевых танков. У них колоссальные резервы для модернизации, которые не исчерпаны и по сегодняшний день.
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Алёна Самарева