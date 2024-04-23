Сальдо: при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ

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В Херсонской области при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он рассказал об активности подразделений группировки войск «Днепр» 22 апреля. По его словам, ВС РФ отражали удары украинских БПЛА и предотвращали попытки высадки на левом берегу Днепра.
Он отметил, что обнаружены и поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35 и 37 «бригад морской пехоты». Губернатор добавил, что военные РФ наносили удары по технике и позициям ВСУ на правом берегу реки.
Ранее боец ВСУ, сдавшийся в плен под Работино, рассказал, что украинские военные специально занимают жилые дома в городе Орехов Запорожской области. По словам военнопленного, его вместе с сослуживцами привезли в Орехов и поместили в подвал жилого дома. Он отметил, что город почти полностью разрушен. При этом уцелевшие жилые дома, принадлежащие местным жителям, занимают украинские военные.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он отметил, что обнаружены и поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35 и 37 «бригад морской пехоты». Губернатор добавил, что военные РФ наносили удары по технике и позициям ВСУ на правом берегу реки.
Ранее боец ВСУ, сдавшийся в плен под Работино, рассказал, что украинские военные специально занимают жилые дома в городе Орехов Запорожской области. По словам военнопленного, его вместе с сослуживцами привезли в Орехов и поместили в подвал жилого дома. Он отметил, что город почти полностью разрушен. При этом уцелевшие жилые дома, принадлежащие местным жителям, занимают украинские военные.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова