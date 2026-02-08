Пасынок главкома ВСУ рассказал об общении с отчимом

08 февраля 2026, 08:23

РИА Новости: приемный сын Сырского давно не общается с отчимом

Александр Сырский

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван заявил, что давно не общается с отчимом и его семьей. Его слова приводит РИА Новости.





Иван воспитывался в семье Сырского вплоть до своего 19-летия. После развода он вместе с матерью и братом переехал на постоянное жительство в Австралию. Его оппозиционные взгляды по отношению к властям Украины стали причиной конфликта с родителями главкома ВСУ.

«Нет, не общаюсь. Вообще. Давно», — ответил Сырский на вопрос, поддерживает ли он связь с отчимом.