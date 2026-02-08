Пасынок главкома ВСУ рассказал об общении с отчимом
Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван заявил, что давно не общается с отчимом и его семьей. Его слова приводит РИА Новости.
Иван воспитывался в семье Сырского вплоть до своего 19-летия. После развода он вместе с матерью и братом переехал на постоянное жительство в Австралию. Его оппозиционные взгляды по отношению к властям Украины стали причиной конфликта с родителями главкома ВСУ.
«Нет, не общаюсь. Вообще. Давно», — ответил Сырский на вопрос, поддерживает ли он связь с отчимом.В марте 2024 года Иван обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство РФ. В настоящее время мужчина продолжает проживать в Австралии.