Беженка рассказала, как ВСУ расстреливали и грабили мирных жителей в Родинском
Беженка Хачатрян: ВСУ до освобождения Родинского расстреливали мирных жителей за еду
Украинские военные расстреливали мирных жителей и забирали у них продовольствие в населенном пункте Родинское до его освобождения. Об этом РИА Новости рассказала беженка Анаит Хачатрян.
По ее словам, ВСУ выводили людей на улицу и убивали, а затем изымали продукты. Подобные случаи происходили и у соседей.
Лишенный голоса подросток из Италии создал песню о Донбассе
«Вместе с нами жили 12 человек, и нас двое — всего 14 человек. (...) Я у них (ВСУ) спрашивала: вам не жалко своих убивать? Они мне в ответ сказали, что свои все выехали, а остались только ждуны», — вспоминала женщина.Согласно материалу, Хачатрян смогла выйти к передовым позициям ВС России, где ее обнаружили бойцы 55-й дивизии морской пехоты группировки «Центр». Они разместили беженку в безопасном месте, оказали ей необходимую помощь, а через несколько дней организовали ее эвакуацию в тыловой район.
Напомним, что командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук сообщил об освобождении города Родинское в ДНР 27 декабря 2025 года.