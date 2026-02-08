Беженка рассказала, как ВСУ расстреливали и грабили мирных жителей в Родинском

08 февраля 2026, 07:09

Беженка Хачатрян: ВСУ до освобождения Родинского расстреливали мирных жителей за еду

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинские военные расстреливали мирных жителей и забирали у них продовольствие в населенном пункте Родинское до его освобождения. Об этом РИА Новости рассказала беженка Анаит Хачатрян.





По ее словам, ВСУ выводили людей на улицу и убивали, а затем изымали продукты. Подобные случаи происходили и у соседей.





Лишенный голоса подросток из Италии создал песню о Донбассе

«Вместе с нами жили 12 человек, и нас двое — всего 14 человек. (...) Я у них (ВСУ) спрашивала: вам не жалко своих убивать? Они мне в ответ сказали, что свои все выехали, а остались только ждуны», — вспоминала женщина.