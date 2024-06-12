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Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ивана Сырского, «козла отпущения» украинский лидер Владимир Зеленский всегда найдет. Он отметил, что с учетом нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения во всех провалах Киева винят именно главкома ВСУ.
Пасынок Сырского отметил, что в конечном итоге предводитель киевского режима объявит о том, что сам он хотел как лучше, а Сырский-старший во всем виноват.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной обстановке для украинских военных почти на всех направлениях фронта из-за высокой интенсивности боевых действий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Пасынок Сырского отметил, что в конечном итоге предводитель киевского режима объявит о том, что сам он хотел как лучше, а Сырский-старший во всем виноват.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной обстановке для украинских военных почти на всех направлениях фронта из-за высокой интенсивности боевых действий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова