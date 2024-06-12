Появились кадры уничтожения пикапа ВСУ с помощью российского FPV-дрона

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Бойцы группировки «Центр» FPV-дроном уничтожили пикап ВСУ. Ролик публикует Telegram-канал «Работайте, Братья».
На кадрах можно заметить, как вражеский автомобиль едет по дороге на полном ходу, после чего резко останавливается. Далее последовали выстрелы, после чего бойцы группировки «Центр» с помощью FPV-дрона уничтожили пикап украинской армии.
В настоящее время официального подтверждения от Минобороны России не поступало.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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В настоящее время официального подтверждения от Минобороны России не поступало.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова