Удар «Искандера», превративший в «решето» Су-27 на аэродроме ВСУ, попал на видео

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Военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео удара ОТРК «Искандер» по аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины.
По словам военкора, истребитель «был превращен в решето» благодаря точечному ракетному удару. Он отметил, что еще два истребителя были повреждены осколками, их восстановление займет длительное время.
В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова