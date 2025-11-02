Достижения.рф

В Орловской области за ночь сбили несколько беспилотников

Клычков: в Орловской области за ночь ликвидировали семь БПЛА
Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Орловской области за ночь уничтожили семь украинских БПЛА. Об этом рассказал в своем блоге губернатор региона Андрей Клычков.



В Орле из-за падения обломков дронов повреждены стекла в нескольких зданиях, автомобили и хозяйственные постройки, уточнил он. Клычков добавил, что в результате атак никто не пострадал.

На местах происшествий работают спасатели и сотрудники полиции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

