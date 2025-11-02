В Орловской области за ночь сбили несколько беспилотников
В Орловской области за ночь уничтожили семь украинских БПЛА. Об этом рассказал в своем блоге губернатор региона Андрей Клычков.
В Орле из-за падения обломков дронов повреждены стекла в нескольких зданиях, автомобили и хозяйственные постройки, уточнил он. Клычков добавил, что в результате атак никто не пострадал.
На местах происшествий работают спасатели и сотрудники полиции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
