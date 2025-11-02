В Орловской области за ночь сбили несколько беспилотников

02 ноября 2025, 09:11

Клычков: в Орловской области за ночь ликвидировали семь БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Орловской области за ночь уничтожили семь украинских БПЛА. Об этом рассказал в своем блоге губернатор региона Андрей Клычков.